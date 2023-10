Lauterbach: Mehr Mittel für Long-Covid-Forschung nötig

In der Ambulanz werden auch Patienten betreut, die nach einer Corona-Impfung an Langzeitsymptomen leiden (Post Vac). Die hier stattfindende Forschung werde wahrgenommen über Marburg hinaus, sagte Lauterbach. Er glaube fest daran, dass mehr Geld für diese Forschung ausgegeben werden müsse. Derzeit stünden etwa 40 Millionen Euro für die Versorgungsforschung zur Verfügung. „Ich glaube, wir brauchen mindestens 100 Millionen Euro, um Versorgungsforschung auf dem Niveau machen zu können, wie es der Gruppe der Betroffenen eigentlich zustünde“, so der Minister.