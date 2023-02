Lea van Acken und Sebastian Koch beim Fernsehkrimi-Festival

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zur 19. Auflage des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals werden die Schauspielerinnen Claudia Michelsen, Ulrike Folkerts, Lea van Acken und Julia Jentsch nach Wiesbaden kommen. Angesagt haben sich in der Festivalzeit vom 12. bis 19. März auch die Schauspieler Sebastian Koch, Wotan Wilke Möhring und Karl Markovics, wie die Organisatoren am Montag in Wiesbaden mitteilten.