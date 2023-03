Lebensgefährliche Messerattacke: Acht Jahre Haft gefordert

Die vier zwischen 23 und 34 Jahre alten Männer waren im Oktober 2021 vor dem Lokal mit zwei anderen Männern in Streit geraten wegen zweier Frauen, die zuvor offenbar die Partner gewechselt hatten. Zunächst kam es zu einer Schlägerei, in deren Verlauf der 34-Jährige laut Anklage plötzlich ein Messer zog und es einem der Kontrahenten vier Mal in den Rücken stieß. Das Opfer musste notoperiert werden.