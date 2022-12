Lebensgefährtin gequält und schwer verletzt: Zehn Jahre Haft

Der Angeklagte hatte die 63 Jahre alte Frau immer wieder schwer geschlagen, sexuell bedrängt und beleidigt. Die Strafkammer ging von acht Einzeltaten aus. Zum schwersten Zwischenfall kam es im September vergangenen Jahres in einem Hotelzimmer in Frankfurt-Bockenheim. Nach längeren Misshandlungen und Geschlechtsverkehr ließ der Mann sein Opfer mit gebrochenen Rippen und vielerlei Blutergüssen in dem Zimmer zurück. Die Staatsanwaltschaft wertete dies zunächst als bedingter Tötungsvorsatz, ging am Ende allerdings wie das Gericht von einem „strafbefreienden Rücktritt vom Versuch“ aus. Der Angeklagte habe beim Verlassen des Zimmers davon ausgehen können, dass die Frau überleben werde.