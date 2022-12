Lebensgefährtin Rippen gebrochen: Revision gegen Urteil

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach seiner Verurteilung zu zehn Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung und Sexualdelikten hat ein 42 Jahre alter Mann Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Das bestätigte das Landgericht Frankfurt am Freitag. Der Angeklagte hatte laut Urteil vom 21. Dezember seine ältere Lebensgefährtin wiederholt schwer misshandelt und sexuell genötigt. Im September 2021 brach er demnach der 63-Jährigen nach dem Geschlechtsverkehr in einem Hotelzimmer in Frankfurt-Bockenheim mehrere Rippen und ließ sie anschließend einfach liegen.