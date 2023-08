Lebenslange Haft für Angeklagten im Mordprozess ohne Leiche

Die Richter sahen es der Sprecherin zufolge in einer Kette von Indizien als erwiesen an, dass der Deutsche das Opfer im Januar 2021 in einem Werkstattgebäude in Hammersbach im Main-Kinzig-Kreis ermordet hat. So will ein Zeuge gesehen haben, wie Opfer und Beschuldigter in das Gebäude gegangen sind. Ebenso sollen Schläge und Stöhnen gehört worden sein. Im Vorfeld habe es jahrelange Streitigkeiten unter anderem wegen Mietzahlungen und eine Reihe von Zivilprozessen gegeben. Nach Auffassung des Gerichts habe der 60-Jährige das Opfer loswerden wollen.