Lebenslange Haft für Mord an obdachloser Frau

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen des Mordes an einer Obdachlosen in einem Wohnwagen ist ein 39 Jahre alter Mann am Montag in Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht ging vom Mordmerkmal der Befriedigung des Geschlechtstriebes aus und entsprach dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (Az: 3490 Js 203999/22)