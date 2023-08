Lebenslange Haft für Mord an Studentin gefordert

Darmstadt (dpa/lhe) - . Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Studentin in Darmstadt hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Ex-Freund der jungen Frau gefordert. Die Staatsanwaltschaft sieht es als bewiesen an, dass der 25-Jährige die 30-Jährige im November vergangenen Jahres in der ehemals gemeinsamen Wohnung mit 45 Messerstichen heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet hat. Die Anklage plädierte am Donnerstag zudem auf die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.