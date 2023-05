Lebenslange Haft: Vater wegen für Mordes verurteilt

Ermittlungen zufolge hatte der Mann am 11. Mai vergangenen Jahres morgens darauf gewartet, dass seine Frau die Wohnung verließ und dann vor der Tür gelauert, bis die Kinder diese öffneten, um zur Schule zu gehen. In der Wohnung soll er demnach seine Tochter auf ein Bett gedrückt und ihr vermutlich mit einem Messer zweimal tief in den Hals geschnitten haben. Der Sohn sprang nach Überzeugung des Gerichts in Panik vom Balkon der Wohnung im neunten Stock eines Hochhauses in der Hanauer Innenstadt, dabei hatte er schwerste Verletzungen erlitten, an denen er kurz darauf im Krankenhaus starb.