Lebenslange Haft wegen Mordes an Ex-Freundin

Darmstadt (dpa/lhe) - . Wegen Mordes an seiner ehemaligen Partnerin hat das Landgericht Darmstadt einen 25-Jährigen am Freitag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann mit afghanischer Staatsbürgerschaft hatte zugegeben, die 30 Jahre alte Deutsche am 24. November 2022 in der ehemals gemeinsamen Darmstädter Wohnung mit einem Kochmesser erstochen zu haben. Die Rechtsmedizin hatte 45 Stich- und Schnittverletzungen bei der Toten festgestellt.