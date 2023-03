Leblose Frau in Haus gefunden: Tod durch Verbluten

Neuhof/Fulda (dpa/lhe) - . Die in einem Mehrfamilienhaus in Osthessen gefundene tote Frau ist durch Verbluten gestorben. Sie sei zuvor mit einem spitzen Gegenstand im Gesicht sowie im Nacken- und Halsbereich verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Fulda am Montag mit. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Deutscher, war noch vor Ort festgenommen worden und sollte am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.