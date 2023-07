Lehren aus Pandemie vor allem für Politik und Kommunikation

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach Ansicht des Virologen Christian Drosten lassen sich vor allem für die Politik und die Kommunikation Lehren aus der Corona-Pandemie für den künftigen Umgang mit einem Virus ziehen. Aus medizinischer Sicht könne der Fall Corona nicht unbedingt zu Lehren im Umgang mit der Pandemie führen, sagte Drosten am Montag auf einem Symposium des hessischen Sozialministeriums in der Frankfurter Uniklinik. „Wir könnten ein Virus haben, das sich ganz anders verhält“, sagte er. „Es kann auch sein, dass Begleiterkrankungen viel stärker in Erscheinung treten.“