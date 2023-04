Lehrerberuf: Neue Möglichkeiten für Quereinsteiger

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Lehrer gesucht: Immer wieder fallen Unterrichtsstunden an hessischen Schulen aus - nun erweitert das Land seine Programme für Quereinsteiger als Lehrkräfte. Für sie gibt es neue Möglichkeiten an Haupt- und Realschulen, wie das Kultusministerium in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Teilnehmer dieses Programms werden zu ihrem ersten Schulfach, das sich aus ihrem schon absolvierten Studium etwa in Englisch, Mathematik, Chemie, Physik, Biologie, Musik oder Kunst ableitet, zusätzlich in einem weiteren Schulfach ausgebildet.