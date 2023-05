Lehrkräftepreis: Hessische Lehrkräfte ausgezeichnet

In der Kategorie „Unterricht innovativ“ ging der zweite Preis an die Lehrerin Anita Höhle von der Heinrich-Böll-Schule in Hattersheim am Main. Die Geschichtslehrerin hatte gemeinsam mit einer italienischen Kollegin das Projekt „Vergesst die Opfer nicht“ initiiert, zum Gedenken an die Pogromnacht am 9. November 1938 und die Opfer des Nationalsozialismus. Dabei wurde auch ein virtuelles Klassenzimmer der Plattform „eTwinning“ der Europäischen Kommission genutzt.