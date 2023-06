Leiche bei Mörfelden-Walldorf identifiziert

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - . Der am Pfingstmontag im Kreis Groß-Gerau entdeckte tote Mann ist identifiziert worden. Es handle sich um einen 79-Jährigen aus Mörfelden-Walldorf, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Freitag mit. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt, eine Mordkommission mit über 20 Beamten sei eingerichtet worden.