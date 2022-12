Leiche gefunden: Verbrechen nicht ausgeschlossen

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - . In Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) ist die Leiche eines bislang nicht identifizierten Mannes gefunden worden. Ein Gewaltverbrechen könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, teilte das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden am Mittwoch mit. Ebenso unklar wie die Identität des am vergangenen Freitag in einem Gebüsch an einem Sportplatz gefundenen Toten ist den Angaben zufolge dessen Todesursache. Die Umgebung wurde noch am Tag des Fundes abgesucht und die Leiche des Mannes obduziert.