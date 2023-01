Leiche in Waldstück gefunden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In einem Waldstück bei Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) ist an Silvester eine weibliche Leiche gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag berichtete, hatte ein Spaziergänger den Leichnam am Samstagmittag nördlich vom Ortsteil Bieber entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen haben die Ermittlungen aufgenommen.