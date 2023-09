Leichen von vermissten deutschen Seglern identifiziert

Die Deutschen aus dem Raum Frankfurt - ein 53 Jahre alter Mann und dessen 19-jähriger Sohn - waren am 27. August trotz einer damals seit Tagen bestehenden Unwetterwarnung in ihrem circa neun Meter langen Boot „Makan Angin“ in See gestochen. Sie wollten von Cala Galdana aus in das rund 90 Kilometer entfernte Cala d'Or auf Mallorca übersetzen. Warum sie die Unwetterwarnung ignorierten, ist nicht bekannt. Noch am selben Tag schlug ein Angehöriger in Deutschland Alarm, nachdem der Kontakt zu den beiden abgebrochen war. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses des DNA-Tests hatte die spanische Seenotrettung die Suche nach den Seglern fortgesetzt.