Leichenfund nach Wohnwagen-Brand: Identität geklärt

Korbach (dpa/lhe) - . Gut drei Wochen nach dem Fund eines Toten in einem abgebrannten Wohnwagen in Korbach ist die Identität des Mannes geklärt. Bei dem Toten handele es sich um einen 50-Jährigen aus Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg), teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei am Dienstag mit. Es könne davon ausgegangen werden, dass der Mann den Wohnwagen als Schlafstätte genutzt habe. Die Ursache des Feuers sei weiterhin unklar, die Ermittlungen dazu dauern an. Erschwert werde dies, weil der Wohnwagen vollkommen abgebrannt war, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Toten bei den Löscharbeiten an dem Wohnwagen entdeckt.