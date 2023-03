Leichte Frühjahrsbelebung: Weniger Arbeitslose in Hessen

Frankfurt/Main (dpa) - . In Hessen ist im März die Zahl der Arbeitslosen nur leicht zurückgegangen. Zum Stichtag am 13. März waren 178.081 Menschen im Bundesland arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Frankfurt berichtete. Mit einem Rückgang um 1355 Personen seit Februar blieb die sonst übliche Frühjahrsbelebung weitgehend aus. Die Arbeitgeber hielten sich merklich zurück, freiwerdende Stellen auszuschreiben und zu besetzen, berichtete die Direktion.