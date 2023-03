Leichter Anstieg bei Auszubildenden in der Pflege

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird ein Anstieg der Pflegebedürftigen in Deutschland erwartet. Außerdem werden viele der derzeit beschäftigten Pflegekräfte altersbedingt aus ihrem Beruf ausscheiden. Nach Daten des hessischen Pflegemonitors werden bis zum Jahr 2035 rund 11.500 neue Vollzeitkräfte in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen benötigt. Zudem müssen in der Altenpflege bis dahin zusätzlich knapp 6500 Stellen als Gesundheits- und Krankenpfleger besetzt werden. In hessischen Kliniken werden bis zum Jahr 2035 rund 13.900 Gesundheits- und Krankenpfleger benötigt.