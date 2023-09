Leichtes Erdbeben bei Pfungstadt

Die höchste Erdbebengefahr in Hessen besteht nach früheren Angaben des HLNUG im Süden des Bundeslandes, vor allem entlang des nördlichen Oberrheingrabens sowie im westlichen Odenwald und im Taunus bis nach Limburg. Das stärkste je in Hessen gemessene tektonische Erdbeben habe sich am 24. Februar 1952 in Grenznähe des Bundeslandes im rheinland-pfälzischen Worms ereignet - die Stärke werde je nach Quelle mit einem Wert zwischen 4,6 bis 5,1 angegeben. Das vorerst letzte stärkere Erdbeben mit Gebäudeschäden gab es am 17. Mai 2014 mit einer Magnitude von 4,2 beim südhessischen Ober-Ramstadt.