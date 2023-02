Leipzig-Coach Rose warnt vor Eintracht: „Höllisch aufpassen“

Auch in der Bundesliga spricht die Bilanz für Rose: Glasner schaffte gegen den gebürtigen Leipziger nur einen Sieg in sechs Duellen. Allerdings ist die RB-Bilanz gegen die Eintracht mit nur drei Siegen aus 13 Bundesliga-Partien eher mager. Der bislang letzte Bundesliga-Erfolg gelang 2019 mit 2:1. Auf diese Statistik legt Rose kaum Wert: „Ich kenne ihn ganz gut und weiß, wie er spielen lässt“, sagte Rose, der auch bei RB Salzburg kurzzeitig mit Glasner zusammenarbeitete. „Oli ist so geblieben wie er ist. Es macht Spaß, mit ihm über Fußball zu reden.“