Leipzig startet ohne Ex-Frankfurter Silva:Götze fehlt

Eintracht-Coach Oliver Glasner stellte nach der 0:2-Niederlage in der Königsklasse gegen den SSC Neapel gleich auf vier Positionen um. Erstmals rückte wieder Sebastian Rode in die Startelf. Dagegen musste Mario Götze wegen leichter Adduktorenprobleme passen. Für das Trio KristijanJakic, Evan Ndicka und Aurelio Buta brachte Glasner diesmal Makoto Hasebe, Hrvoje Smolcic und Ansgar Knauff von Beginn an.