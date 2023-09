Lesungsmarathon zur Buchmesse in der Frankfurter Innenstadt

Eröffnet wird der Lesereigen - als Ausnahme von der Regel außerhalb der Innenstadt und nur für Ticketinhaber - am 17. Oktober in der Deutschen Nationalbibliothek. Neu ist ein Abend nur für Debüts am Messe-Freitag. Am Wochenende gibt es Lesungen für Kinder und Familien. „Open books“ findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Mit dabei sind unter anderem Büchner-Preis-Trägerin Terezia Mora, die Autorin der „Eberhofer“-Krimis, Rita Falk, oder die Grande Dame der Literaturkritik, Elke Heidenreich.