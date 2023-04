Letzte Corona-Regeln fallen an Ostern weg

In einem Schreiben an Schülerinnen, Schüler und Eltern hatte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bereits Ende März auf das Ende der verbliebenen Corona-Regelungen in den Schulen hingewiesen. Diese waren im Schulalltag eh kaum noch spürbar gewesen und hatten zuletzt beispielsweise noch Erleichterungen bei einer Befreiung beim Präsenzunterricht betroffen. Die drei zurückliegenden Jahre seien vor allem für Kinder, Jugendliche und Familien besonders kräftezehrend gewesen, hieß es in dem Schreiben.