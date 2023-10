Letzte Hürde genommen: Stadt Hanau kauft Kaufhof-Gebäude

Hanau (dpa/lhe) - . Die Stadt Hanau kann wie geplant das Areal von Galeria Kaufhof in der Hanauer Innenstadt kaufen und damit die Zukunft der Immobilie selbst gestalten. Wie ein Sprecher der Kommune am Dienstag bestätigte, stimmten am Montagabend nach dem Magistrat auch die Stadtverordneten einstimmig für den Kauf. Zuvor hatte „hessenschau.de“ berichtet.