Letzte Sommerwoche beginnt mit vielen Wolken

Offenbach (dpa/lhe) - . Wolken und hie und da etwas Regen prägen den Beginn der letzten Sommerwoche. Am Freitag, den 1. September, ist meteorologischer Herbstanfang. An diesem Montag ist der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge in Hessen jedenfalls von Sonne nicht viel zu sehen. Es ist wolkig oder stark bewölkt, besonders im Südosten und Osten sind ein paar Tropfen Regen möglich. Dazu wird es maximal zwischen 17 und 21 Grad warm, in den höchsten Lagen bleibt es bei 14 Grad. In der Nacht auf Dienstag müssen Autofahrer im Westen mit Nebel rechnen.