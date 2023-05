Letzter Bartgeier verlässt Frankfurter Zoo

Frankfurt(dpa/lhe) - . Der letzte Bartgeier hat den Frankfurter Zoo verlassen. Wie eine Sprecherin der Stadt Frankfurt am Mittwoch mitteilte, soll das Bartgeier-Weibchen „Ricarda“ in Österreich an einem Erhaltungszuchtprogramm für die bedrohten Bartgeier teilnehmen. Mit ihrer Abreise endete am Dienstag die Haltung der Geierart im Frankfurter Zoo zunächst.