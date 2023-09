Letztes Binding-Bier in Frankfurt abgefüllt

„Die Kolleginnen und Kollegen der Binding-Brauerei haben die noch zu verarbeitenden Abfüllmengen schneller als in unseren Abfüllplänen vorgesehen fertiggestellt, so dass die letzte in der Binding-Brauerei abgefüllte Flasche - es war auf Wunsch der Mitarbeitenden eine Charge Binding Römer Pils - heute gegen 19.30 Uhr vom Band gelaufen ist“, teilte die Sprecherin mit. „Damit ist auch der Betrieb dieser Abfüllanlage der Binding-Brauerei mit dem heutigen Abend eingestellt.“