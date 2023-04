Lichter Filmfest zeigt mehr als 70 Produktionen in Frankfurt

Bei der 16. Ausgabe des Festivals dreht sich alles um das diesjährige Schwerpunktthema Liebe. Dazu passe auch Christoph Hochhäuslers in Frankfurt gedrehter Film „Bis ans Ende der Nacht“, das zum Auftakt am Dienstag vorgeführt wird, hieß es. „Das Lichter Filmfest ist längst eine feste Institution in der hessischen und bundesweiten Filmszene“, sagte die hessische Staatssekretärin für Wissenschaft und Kunst, Ayse Asar. Ebenfalls auf dem Programm steht eine Dokumentation von Julian Vogel zum Attentat von Hanau, bei dem ein Mann im Jahr 2020 aus rassistischen Motiven neun Menschen erschossen hatte.