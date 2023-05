Lieberknecht hält nichts von Aufstiegs-Spekulationen

Darmstadt (dpa/lhe) - . Torsten Lieberknecht bleibt bei allen Spekulationen über den vorzeitigen Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die Fußball-Bundesliga in Deckung. „Tabellensituationen und alles drumherum blenden wir aus. Das ist schon die ganze Saison über unser Weg“, sagte der 49 Jahre alte Trainer vor dem Spiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den FC St. Pauli. „Deswegen stehen wir aktuell auch bei 64 Punkten. Wir hauen keine Parolen raus, sondern bleiben ruhig und bei uns.“ Der Zweitliga-Spitzenreiter ist der Aufstieg bei acht Zähler Abstand zu Rang drei kaum noch zu nehmen.