Lieberknecht trotz Verletzung an der Seitenlinie

Darmstadt (dpa/lhe) - . Cheftrainer Torsten Lieberknecht hat sich im Training verletzt, wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Gastspiel von Darmstadt 98 beim FC Augsburg aber an der Seitenlinie stehen. „Ich wollte gestern eine Übung vormachen und habe mir dabei mehr als einen Muskelfaserriss zugezogen - vermutlich einen Muskelbündelriss. Das ist aber nur meine eigene Diagnose“, sagte der Coach des hessischen Fußball-Bundesligisten am Donnerstag dennoch gut gelaunt.