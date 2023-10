Lindner: Deutschland und China mit Rundem Tisch zu Finanzen

Berlin (dpa) - . Mit einem Runden Tisch wollen Deutschland und China ihre Zusammenarbeit in Finanz- und Wirtschaftsfragen stärken. Der „Financial Roundtable“ mit Vertretern von Finanzinstitutionen und privaten Unternehmen sei eine wichtige Ergänzung, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Sonntag beim 3. deutsch-chinesischen Finanzdialogs in Frankfurt, an dem auch der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng teilnahm. Nach seinen Worten wollen beide Seiten ein gerechtes und diskriminierungsfreies Marktumfeld schaffen und die Sicherheit globaler Lieferketten stärken.