Lindström kehrt nach langer Verletzung in den Kader zurück

Frankfurt/Main (dpa) - . Jesper Lindström kehrt nach fast achtwöchiger Verletzungspause in den Kader des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zurück. Laut Trainer Oliver Glasner könnte der 23 Jahre alte Offensivspieler in der Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vielleicht sogar ein Kurz-Comeback feiern.