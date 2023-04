Lindström wird weitere Wochen fehlen: Lenz wieder fit

„Pokal-Halbfinale ist etwas, was der Seele guttut“, sagte Glasner. Die Auslosung am Sonntag (19.00 Uhr/ARD) werde er sich trotzdem nicht live anschauen. „Ich hoffe, wir haben alle Eier gefunden bis dahin.“ Es werde meist schnell an ihn herangetragen, wer der Gegner sei. Neben der Eintracht sind noch Titelverteidiger RB Leipzig, Vorjahresfinalist SC Freiburg sowie der VfB Stuttgart in der Verlosung.