Linke bestimmt Landesliste für Landtagswahl

Flörsheim (dpa/lhe) - . Die Linke in Hessen bestimmt an diesem Samstag (10.00 Uhr) ihre Landesliste für die Landtagswahl am 8. Oktober. Rund 180 Delegierte sind laut einem Parteisprecher nach Flörsheim am Main eingeladen. Die Fraktionsvorsitzenden Elisabeth Kula und Jan Schalauske wollen sich als Spitzenkandidaten auf Platz eins und zwei der Liste wählen lassen. 30 Plätze sollen bei der „Vertreter/innen/versammlung“ in einem elektronischen Stimmverfahren abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden. Dabei gibt es auch Kampfkandidaturen.