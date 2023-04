Linke bestimmt Spitzenduo: Auch grüne Kandidatin

Flörsheim (dpa/lhe) - . Hessens Linke zieht mit einem Spitzenduo in den Landtagswahlkampf. Rund 140 Delegierte wählten laut einem Parteisprecher am Samstag in Flörsheim am Main die Vorsitzenden ihrer Landtagsfraktion, Elisabeth Kula und Jan Schalauske, an die Spitze der Kandidatenliste für die Landtagswahl am 8. Oktober. Kula kam mit 86,4 Prozent der Stimmen auf Platz eins und Schalauske mit 85,2 Prozent auf Platz zwei.