Linke entscheidet Anfang 2023 über Spitzenkandidatur

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Linkspartei will Anfang 2023 über die Frage der Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2023 beraten. Am 4. März 2023 solle das Programm zur Landtagswahl bei einem Parteitag in Wetzlar beschlossen werden, teilte ein Parteisprecher auf dpa-Anfrage mit. Aktuell liege der Entwurf in den Kreisverbänden zur Diskussion. Der Listenparteitag sei für den 22. April 2023 geplant.