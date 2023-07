Linke will mit Thema soziale Gerechtigkeit punkten

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Linke in Hessen strebt mit dem Themenschwerpunkt soziale Gerechtigkeit den Wiedereinzug in den Landtag an. Spitzenkandidatin Elisabeth Kula sagte bei der Vorstellung der Wahlkampagne am Dienstag in Wiesbaden, in Zeiten von Krise und Inflation brauche es Druck von Links im Parlament. „Während viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, gibt es immer mehr Superreiche, und die Gewinne der Konzerne sprudeln“, sagte Kula. „Wir sagen der Ungerechtigkeit den Kampf an“, erklärte die Linken-Fraktionschefin. Das gelte unter anderem für die Themen Löhne, Wohnen, Gesundheit und Klimaschutz.