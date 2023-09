Linken-Chefin: Lkw-Fahrer im Hungerstreik dringend bezahlen

Gräfenhausen (dpa/lhe) - . Angesichts des Hungerstreiks osteuropäischer Lkw-Fahrer an der Autobahnraststätte Gräfenhausen in Südhessen hat die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler an die Auftraggeber appelliert. „Wenn nicht der Spediteur, dann müssen jene in Vorleistung gehen, die von der schamlosen Ausbeutung der Fahrer profitierten“, sagte die aus Hessen stammende Politikerin der „Frankfurter Rundschau“ (Montag).