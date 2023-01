Linken-Wahlprogramm mit Sofortprogramm gegen Armut

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische Linke will im Wahlkampf zur Landtagswahl mit einem Sofortprogramm gegen Armut punkten. „Wir wollen eine Politik, die soziale Sicherheit für alle schafft, Kinder und Jugendliche, aber auch im Alter, bei Erwerbslosigkeit oder Krankheit vor Armut schützt“, erklärte die Landesvorsitzende Christiane Böhm am Freitag in Wiesbaden. „Energiesperren und Zwangsräumungen werden wir verbieten.“ Zudem soll nach dem Willen der Linkspartei ein Landesmindestlohn von 14 Euro gesetzlich eingeführt und kontrolliert werden.