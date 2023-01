Linksfraktion fordert zwei Milliarden Euro für Schulgebäude

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Linksfraktion im Landtag hat massive Investitionen in die hessischen Schulgebäude gefordert. „Nach fast zehn Jahren Schwarz-Grün sind die Schulen in Hessen teils in katastrophalem Zustand: Es regnet rein, die Schultoiletten sind defekt, die Ausstattung ist miserabel, Sportanlagen unbenutzbar“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Jan Schalauske am Donnerstag in Wiesbaden.