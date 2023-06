Lisicki zehn Jahre nach Wimbledon: „Tut jetzt schon weh“

2013 hatte sich Lisicki in die Herzen der Fans gespielt, den Wimbledon-Titel aber im Endspiel gegen die Französin Marion Bartoli verpasst. Die diesjährige Wimbledon-Auflage beginnt am nächsten Montag. Für sie sei die Rasensaison nach ihren Erstrunden-Niederlagen in Berlin in der Vorwoche und Bad Homburg „definitiv“ vorbei, sagte Lisicki.