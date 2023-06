Literaturwissenschaftler Klaus Doderer gestorben

Frankfurt (dpa) - . Der Literaturwissenschaftler Klaus Doderer ist tot. Er starb im Alter von 98 Jahren, wie der Sprecher der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Doderer, der am 20. Januar 1925 in Wiesbaden geboren wurde, war bekannt für seine Forschungen zur Kinder- und Jugendliteratur. Er arbeitete von 1963 bis zu seiner Emeritierung 1990 an der Goethe-Universität Frankfurt, dort gründete und leitete er das Institut für Jugendbuchforschung. Außerdem war er als Autor und Publizist tätig. Zu seinen bekannten herausgegebenen Werken gehört etwa das „Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur“.