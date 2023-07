Lkw fährt in Baustelle auf der A7: Verursacht Auffahrunfall

Niederaula (dpa/lhe) - . Ein Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 7 bei Niederaula in eine Baustelle gefahren und hat in der Folge einen weiteren Unfall verursacht. Ein dahinter fahrendes Auto musste in der Nacht zum Dienstag stark abbremsen, ehe ein weiterer Lkw hinten auffuhr und es gegen eine Fahrbahntrennung drückte, wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte. Es wurde niemand verletzt.