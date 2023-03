Lkw-Fahrer bei Kollision auf A3 schwer verletzt

Idstein (dpa/lhe) - . Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer ist bei einer Kollision mit einem Sperranhänger auf der Autobahn 3 bei Idstein schwer verletzt worden. Er soll mit seinem Sattelzug in der Nacht auf Dienstag ungebremst auf das Hindernis geprallt sein, das an einer Baustelle auf einen gesperrten Fahrstreifen hinwies, wie das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden mitteilte. Der Lkw-Fahrer erlitt ein Bauchtrauma und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik in Gießen gebracht. Die Autobahn wurde für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt, hieß es.