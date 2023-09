LKW-Fahrer bei Unfall auf A7 eingeklemmt und schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. In der Nacht zum Mittwoch prallte der 56-Jährige an der Anschlussstelle Kassel Nord mit seinem Fahrzeug von hinten gegen einen anderen Lkw, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Er wurde dabei in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 58 Jahre alte Fahrer des vorderen Lastwagens wurde ambulant behandelt. Die Anschlussstelle war während der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Nord voll gesperrt.