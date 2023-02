LKW kracht bei Rüsselsheim in Baustellenabsicherung

Rüsselsheim . Der 58 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges ist auf der A60 bei Rüsselsheim ungebremst in eine Baustellenabsperrung gefahren und wurde dabei leicht verletzt. Der Mann sei in einen „zur Baustellenabsicherung aufgestellten LKW mit Sperrwand“ gefahren und kam an der Leitplanke zum Stehen, teilte die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit.