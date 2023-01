Lkw-Fahrer nach Unfall gefunden - 63-Jähriger räumt Tat ein

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - . Die Polizei hat den Lkw-Fahrer gefunden, der auf dem Autobahnparkplatz Steingrund zwischen Frankfurt und Darmstadt einen schweren Unfall verursacht hat. Der Mann sei auf einem Rastplatz auf der Autobahn 5 entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntag in Darmstadt mit. Der 63 Jahre alte Mann habe in der Fahrerkabine seines Fahrzeugs gelegen und geschlafen. Der Mann habe die Tat eingeräumt. Er müsse sich nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.